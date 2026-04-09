Landkreis schnürt millionenteures Rettungspaket für Harzklinikum

Halberstadt - Für die Modernisierung des Harzklinikums wurde vom Harzer Kreistag ein Rettungspaket beschlossen.

Das Harzklinikum soll modernisiert und digitalisiert werden. (Archivfoto) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Das Paket soll rund 39 Millionen Euro umfassen, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Mithilfe des Geldes soll das Klinikum zunächst die Jahresfehlbeträge von 2024 und 2025 ausgleichen.

Zur weiteren Unterstützung will der Landkreis zudem eine Bürgschaft für das Krankenhaus zur Absicherung eines gerichtlichen Vergleichs mit der Zusatzversorgungskasse (ZVK) übernehmen, hieß es weiter.

Aus dem kommunalen Infrastruktur-Sondervermögen kommen zudem etwa zehn Millionen Euro für die Modernisierung und Digitalisierung hinzu.

Unter anderem sollen ambulante Angebote ausgebaut und neue Geräte in der Radiologie mit dem Geld bezahlt werden.

"Wir tun es, um eine ernsthafte Gefährdung der regionalen Versorgungssicherheit abzuwenden", so Landrat Thomas Balcerowski (54) über die Geldspritze.