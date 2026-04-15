Partystimmung in Thale: Erste Disco-Gondel lädt zum Tanzen ein
Von Dörthe Hein
Thale - Es könnte die kleinste Disco in Sachsen-Anhalt sein: An der Talstation der Seilbahnen Thale (Harz) steht eine für spaßige Minuten umgebaute Kabine.
Auf knapp zwei mal zwei Metern kann feiern, wer zwei Euro einwirft, sagt Pamela Groll von den Seilbahnen Thale.
Und das geht so: aus 15 Genres von Rock-Klassikern über Club- und Housemusik bis zu Mallorca-Hits ein Lieblingslied auswählen, Türen schließen und mit dem Licht experimentieren.
Es gibt das passende Licht zum Sound, eine Discokugel und ein Stroboskop für Lichtblitze. Alles kann ein- und ausgeschaltet werden.
Die Tür kann geöffnet und wieder geschlossen werden. "Ungefähr vier Personen haben Platz", sagt Groll.
Letzte Woche sei das Soft-Opening gewesen, man schaue noch, was optimiert werden kann. Schon jetzt weiß Groll: "Sobald jemand drin ist, kommen die Leute."
Die Musik locke Gäste an. Wer sich für die 3, 4, 5 Minuten in der Mini-Party-Location entschieden habe, komme lachend raus, sagt sie.
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa