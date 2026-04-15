Partystimmung in Thale: Erste Disco-Gondel lädt zum Tanzen ein

Thale - Es könnte die kleinste Disco in Sachsen-Anhalt sein: An der Talstation der Seilbahnen Thale ( Harz ) steht eine für spaßige Minuten umgebaute Kabine.

DJ Mark Fiedler steht in seiner Disco-Gondel in Thale. © Matthias Bein/dpa

Auf knapp zwei mal zwei Metern kann feiern, wer zwei Euro einwirft, sagt Pamela Groll von den Seilbahnen Thale.

Und das geht so: aus 15 Genres von Rock-Klassikern über Club- und Housemusik bis zu Mallorca-Hits ein Lieblingslied auswählen, Türen schließen und mit dem Licht experimentieren.

Es gibt das passende Licht zum Sound, eine Discokugel und ein Stroboskop für Lichtblitze. Alles kann ein- und ausgeschaltet werden.

Die Tür kann geöffnet und wieder geschlossen werden. "Ungefähr vier Personen haben Platz", sagt Groll.

Letzte Woche sei das Soft-Opening gewesen, man schaue noch, was optimiert werden kann. Schon jetzt weiß Groll: "Sobald jemand drin ist, kommen die Leute."