Schlimmer Unfall auf Landstraße: Auto überschlägt sich, Insasse stirbt

Weida-Land - Tödlicher Unfall im Saalekreis: Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße nahe Querfurt die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ein Insasse verlor dabei sein Leben.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr einen 74-jährigen Insassen des Unfallwagens tun. (Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttelhölscher

Das Unglück geschah auf der L176 nahe der Gemeinde Obhausen. Wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte, sei das Auto alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen.

Neben der 47-jährigen Fahrerin befanden sich ein zwölf Jahre altes Kind und ein Mann (74) im Auto. Letzterer überlebte das Unglück nicht, er starb noch am Unfallort.

Die Frau und das Kind erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.