Endlich geht es los: Karls "Pop-up-Festival" eröffnet im Harz

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Große Freude im Harz: In Wernigerode wurde das Karls "Pop-up-Festival" eröffnet. Das erwartet die Besucher vor Ort.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - Am Dienstag eröffnet in Wernigerode (Landkreis Harz) das Karls "Pop-up-Festival" des Erdbeer-Gigantens.

Das Festival soll bis Oktober zahlreiche Besucher empfangen.
Das Festival soll bis Oktober zahlreiche Besucher empfangen.  © Christian Grube

Bereits am Montag durften Wernigeröder das temporäre Erdbeer-Dorf erkunden. Ab dem 19. Mai stehen die Türen nun auch für alle anderen Besucher offen.

Neben einem großen Markt mit verschiedensten Erdbeer-Produkten können sich Groß und Klein über die beliebte Erdbeer-Raupenbahn und die Traktorbahn freuen, so das Unternehmen.

Noch bis Oktober stehen die Attraktionen des "Probier-Dorfs" für Fans der roten Beere zur Verfügung.

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Mit dem "Pop-up-Festival" sollen auch Erkenntnisse über die künftige Lärmbelästigung oder das Verkehrsaufkommen gewonnen werden.

Im Anschluss sollen die Bauarbeiten für das reguläre Erlebnis-Dorf beginnen. Diese werden laut dem Unternehmen womöglich bis 2028 abgeschlossen. Es sollen etwa 180 Arbeitsplätze entstehen, hieß es weiter.

Bereits am Montag dürften Wernigeröder das "Pop-up-Festival" erkunden.
Bereits am Montag dürften Wernigeröder das "Pop-up-Festival" erkunden.  © Christian Grube
Besucher erwartete eine große Auswahl an Erdbeer-Produkten.
Besucher erwartete eine große Auswahl an Erdbeer-Produkten.  © Christian Grube
In dem temporären Erdbeer-Dorf dreht sich alles um die rote Beere.
In dem temporären Erdbeer-Dorf dreht sich alles um die rote Beere.  © Christian Grube
Attraktionen wie die Erdbeer-Raupenbahn versprechen Spaß für Groß und Klein.
Attraktionen wie die Erdbeer-Raupenbahn versprechen Spaß für Groß und Klein.  © Christian Grube

Karls ist besonders im Norden und Osten des Landes etabliert. Über die Jahre hat sich der Erdbeer-Anbaubetrieb zu einer beliebten Kette von Freizeitattraktionen für Familien entwickelt.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube

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