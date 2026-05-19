Endlich geht es los: Karls "Pop-up-Festival" eröffnet im Harz
Wernigerode - Am Dienstag eröffnet in Wernigerode (Landkreis Harz) das Karls "Pop-up-Festival" des Erdbeer-Gigantens.
Bereits am Montag durften Wernigeröder das temporäre Erdbeer-Dorf erkunden. Ab dem 19. Mai stehen die Türen nun auch für alle anderen Besucher offen.
Neben einem großen Markt mit verschiedensten Erdbeer-Produkten können sich Groß und Klein über die beliebte Erdbeer-Raupenbahn und die Traktorbahn freuen, so das Unternehmen.
Noch bis Oktober stehen die Attraktionen des "Probier-Dorfs" für Fans der roten Beere zur Verfügung.
Mit dem "Pop-up-Festival" sollen auch Erkenntnisse über die künftige Lärmbelästigung oder das Verkehrsaufkommen gewonnen werden.
Im Anschluss sollen die Bauarbeiten für das reguläre Erlebnis-Dorf beginnen. Diese werden laut dem Unternehmen womöglich bis 2028 abgeschlossen. Es sollen etwa 180 Arbeitsplätze entstehen, hieß es weiter.
Karls ist besonders im Norden und Osten des Landes etabliert. Über die Jahre hat sich der Erdbeer-Anbaubetrieb zu einer beliebten Kette von Freizeitattraktionen für Familien entwickelt.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube