Endlich geht es los: Karls "Pop-up-Festival" eröffnet im Harz

Wernigerode - Am Dienstag eröffnet in Wernigerode ( Landkreis Harz ) das Karls " Pop-up-Festival " des Erdbeer-Gigantens.

Das Festival soll bis Oktober zahlreiche Besucher empfangen. © Christian Grube

Bereits am Montag durften Wernigeröder das temporäre Erdbeer-Dorf erkunden. Ab dem 19. Mai stehen die Türen nun auch für alle anderen Besucher offen.

Neben einem großen Markt mit verschiedensten Erdbeer-Produkten können sich Groß und Klein über die beliebte Erdbeer-Raupenbahn und die Traktorbahn freuen, so das Unternehmen.

Noch bis Oktober stehen die Attraktionen des "Probier-Dorfs" für Fans der roten Beere zur Verfügung.

Mit dem "Pop-up-Festival" sollen auch Erkenntnisse über die künftige Lärmbelästigung oder das Verkehrsaufkommen gewonnen werden.

Im Anschluss sollen die Bauarbeiten für das reguläre Erlebnis-Dorf beginnen. Diese werden laut dem Unternehmen womöglich bis 2028 abgeschlossen. Es sollen etwa 180 Arbeitsplätze entstehen, hieß es weiter.