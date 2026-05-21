Harzer Schmalspurbahn kassiert für diese Aktion heftige Kritik

Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen brauchen Geld. Seit Herbst 2025 ist bekannt, dass bis 2045 Investitionen von rund 800 Millionen Euro notwendig sind, um das Streckennetz zukunftsfähig zu machen.

Eine inaktive Dampflok soll in der kommenden Woche von Wernigerode nach Gernrode überführt werden. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn Geld fehlt, entstehen mitunter ungewöhnliche Ideen. Die HSB hat nun eine Vermarktungsaktion gestartet, die in den sozialen Medien für reichlich ungläubige Kommentare sorgt.

Am 27. Mai 2026 soll die seit mehreren Jahren inaktive Dampflok 99 6001 – Baujahr 1939 – von Wernigerode nach Gernrode überführt werden. Die als "Ballerina" bekannte Lok war jahrzehntelang die Stammlokomotive der Selketalbahn.

In einem Facebook-Post kündigt die HSB die Fahrt an und macht Eisenbahn- und Fotofans ein besonderes Angebot: Für 39 Euro gibt es allerdings kein Ticket für die Mitfahrt, sondern lediglich einen digitalen Fahrplan der Überführungsfahrt – personalisiert und per E-Mail verschickt.

Es sei eine "seltene Gelegenheit, diese außergewöhnliche Maschine auf ihrer Strecke durch den Harz in Szene zu setzen", heißt es in der Ankündigung. Auf der Homepage schreibt die HSB weiter:

"Damit Sie keinen Fotostandort verpassen, erhalten Sie mit diesem exklusiven Fahrplan die voraussichtlichen Durchfahrtszeiten entlang der Strecke. Ideal für Fotografen, Videografen und Eisenbahnfreunde, die ihre Motive gezielt planen möchten."