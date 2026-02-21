Autofahrer bei Crash lebensbedrohlich verletzt: Unfallhergang wirft Fragen auf

Breitenstein - Auf einer Landstraße bei Breitenstein ( Mansfeld-Südharz ) wurde am frühen Freitagabend ein Autofahrer bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt.

Rettungskräfte befreiten den Mann (43) aus seinem Fahrzeug. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der 43-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizeiinspektion Halle gegen 17.30 Uhr auf der L236 zwischen Friedrichshöhe und Breitenstein unterwegs.

In einer Kurve soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen sein. Am Fahrbahnrand krachte er in der Folge mit einem Baum zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen so stark beschädigt, dass der 43-Jährige eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt wurde, erklärte ein Sprecher der Polizei.