Jugendliche in Sachsen-Anhalt häufiger in Arrest

Magdeburg - Sie haben die Schule geschwänzt oder Straftaten begangen: In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Jugendarreste gegen 14- bis 21-Jährige vollstreckt worden.

Der Arrest soll die soziale Kompetenz der Jugendlichen verbessern. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Bis Ende November lag die Zahl der Fälle bei 263 und damit deutlich über denen der vorangegangenen drei Kalenderjahre. 2024 hatte es 209 Jugendarreste gegeben, 2023 waren es 214 und 2022 genau 220 gewesen.

Das geht aus der Antwort des Justizministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktionsvorsitzenden Eva von Angern (49) hervor.

Der Jugendarrest ist eine kurzzeitige Freiheitsentziehung für junge Menschen und keine Strafe im Rechtssinne. Er wird verhängt, wenn eine Verwarnung oder Auflagen nicht mehr ausreichen, eine Jugendstrafe aber noch nicht geboten ist.

Je nach Bedarf soll versucht werden, die soziale Kompetenz der Jugendlichen zu verbessern, insbesondere im Bereich Gewalt, Sucht und Schulden.