Landtagswahl 2026: Wahlplakate in Magdeburg aufgetaucht

Magdeburg - Drei Monate vor der Landtagswahl haben die Parteien damit begonnen, erste Plakate in der Landeshauptstadt Magdeburg aufzuhängen.

Für die Landtagswahl wurden erste Wahlplakate in Magdeburg aufgehängt. © Peter Gercke/dpa

Wie die Grünen und die SPD auf Anfrage mitteilten, starteten sie am Samstag mit dem Plakatieren. Die Linke beginnt demnach am Sonntagvormittag mit der Plakatierung, die FDP ebenfalls im Laufe des Wochenendes.

Die AfD hatte am Freitag ihre Wahlkampagne offiziell vorgestellt. Sie will nach eigenen Angaben allein über den Landesverband knapp 50.000 Plakate aufhängen. Dazu kämen eigene Plakate der Kreisverbände.

Die Linke werde landesweit rund 16.500 Plakate aufhängen, sagte ein Sprecher. Die Grünen hängen nach Parteiangaben rund 7500 Plakate auf, die SPD will im Land mit rund 40.000 Plakaten sichtbar sein. Dazu kommen jeweils noch mobile Großflächen und digitale LED-Tafeln, wie es hieß.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.