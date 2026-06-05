Massive Einschränkungen am Wochenende: A14 wird in beide Richtungen gesperrt
Wettin-Löbejün/Halle-Trotha - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A14 auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen. Ein Streckenabschnitt wird zeitweise gesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet.
Konkret ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha betroffen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Am Samstag wird die Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Los geht es um 2 Uhr morgens und die Sperrungen werden voraussichtlich bis 23.45 Uhr andauern.
Auch die Auffahrt an der Anschlussstelle Löbejün in Fahrtrichtung Halle wird dicht sein.
Die Umleitung beginnt auch an besagter Anschlussstelle. Der Verkehr wird dort abgeleitet und über die ausgeschilderten Umleitungen U24 und U50 wieder zur Auffahrt auf die Autobahn geführt.
Am Sonntag wechselt die Sperrung dann die Fahrbahn. Von 2 Uhr morgens bis voraussichtlich 21 Uhr wird die Fahrtrichtung Magdeburg gesperrt, ebenso wie die Auffahrt an der Anschlussstelle Halle-Trotha. Die Sperrung verläuft ab der Anschlussstelle über die U5.
Hintergrund der Bauarbeiten ist der Neubau der Westumfahrung Halle (A143) und des damit verbundenen neuen Autobahndreiecks.
Titelfoto: Christian Grube