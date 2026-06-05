Massive Einschränkungen am Wochenende: A14 wird in beide Richtungen gesperrt

Wettin-Löbejün/Halle-Trotha - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A14 auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen. Ein Streckenabschnitt wird zeitweise gesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet.

Das Autobahndreieck an der A14 wird neu gebaut. © Christian Grube

Konkret ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha betroffen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Am Samstag wird die Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Los geht es um 2 Uhr morgens und die Sperrungen werden voraussichtlich bis 23.45 Uhr andauern.

Auch die Auffahrt an der Anschlussstelle Löbejün in Fahrtrichtung Halle wird dicht sein.

Die Umleitung beginnt auch an besagter Anschlussstelle. Der Verkehr wird dort abgeleitet und über die ausgeschilderten Umleitungen U24 und U50 wieder zur Auffahrt auf die Autobahn geführt.