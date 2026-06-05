Mit dem Longboard durch ganz Deutschland: Über 1100 Kilometer in 28 Tagen

Hamburg - Von Flensburg bis zum Bodensee auf einem Longboard - das will Paul William Hiersche (36) schaffen. Der 36-Jährige ist seit dem 1. Juni unterwegs.

Paul William Hiersche (36) hat es bislang von Flensburg bis nach Hamburg geschafft. © Gerald Wintzer/dpa

Ein Longboard ist länger und breiter als ein Skateboard und hat größere Rollen, deshalb sind damit höhere Geschwindigkeiten schaffbar. Die Strecke ist 1170 Kilometer lang. Rund 50 Kilometer will er pro Tag zurücklegen, berichtete der 36-Jährige.

Dafür habe er geübt. "Die Waden brauchten noch Training." Die Vorbereitung zahle sich nun aus. Normalerweise arbeitet Hiersche in einem Kino in Sachsen-Anhalt.

Nach einem Aufenthalt in Hamburg wollte der 36-Jährige am Freitag weiter durch Niedersachsen rollen.

Weitere Städte auf der Reise gen Süden sind: Hannover, Hildesheim, Göttingen, Kassel, Marburg, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg und letztlich das Ziel: Friedrichshafen. Zudem sind Stopps in kleineren Orten geplant.

Zu der Frage, warum er sich auf die Reise begeben habe, sagte Hiersche: "Das ist eine Tour, die ich für mich mache."

Er habe mehrere Wochen Urlaub genommen. Gestartet war er am 1. Juni, also am Montag. Am 28. Juni müsse er spätestens Friedrichshafen am Bodensee erreichen, um einen Zug zu nehmen, der ihn nach Salzwedel bringe, wo er wohnt.

"Am 29. stehe ich wieder im Kino und muss arbeiten", so der 36-Jährige.

