Nach Schneesturm "Elli": Busverkehr in Sachsen-Anhalt läuft wieder an

Mansfeld-Südharz/Halle (Saale) - Nachdem Wintersturm "Elli" den Bus- und Bahnverkehr in zahlreichen Regionen in Sachsen-Anhalt teils lahmgelegt hatte, läuft der ÖPNV langsam überall wieder an.

Nachdem das Schlimmste vom Schneesturm "Elli" vorüber ist, nehmen Bus- und Bahnbetriebe wieder ihren Verkehr auf. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Die Havag in Halle meldete am Mittag, dass der Fahrplan wieder in Kraft gesetzt worden sei, nachdem es noch am Morgen massive Beeinträchtigungen gegeben hatte. Es könne vereinzelt aber weiterhin zu Verspätungen kommen.

Auch in der Altmark fahren seit dem Mittag wieder Busse. Dort war am Samstagmorgen und -vormittag der gesamte ÖPNV nach Angaben des Busunternehmens PVGS eingestellt worden.

Im Saalekreis und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind nach Angaben der Verkehrsbetriebe alle Linien in Betrieb.

Im Salzlandkreis komme es vereinzelt zu Einschränkungen und Ausfällen von Haltestellen.

Auch im Landkreis Börde komme es weiter zu teils erheblichen Beeinträchtigungen.