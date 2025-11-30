Neue Influenza-Variante in Sachsen-Anhalt angekommen

Halle - In Sachsen-Anhalt könnte die Influenzawelle nach Einschätzung des Landesamts für Verbraucherschutz bald beginnen.

Behörden raten Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen zur Grippe-Impfung. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In den letzten Tagen seien erstmals in dieser Saison Influenzaviren der neu aufgetauchten Influenza-Variante A(H3N2) in zwei eingereichten Proben festgestellt worden, heißt es im aktuellen Wochenbericht der Behörde.

Das werde als Hinweis gewertet, dass die Influenzawelle bald beginnen könnte. Laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC führe der neu aufgetretene Influenzastamm aktuell zu dem frühen Anstieg von Influenzavirusnachweisen in Europa.

Die ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) empfiehlt allen, die ein erhöhtes Risiko haben, besonders schwer zu erkranken sowie denjenigen, die ein erhöhtes Risiko haben sich anzustecken, sich schnellstmöglich impfen zu lassen.

In Deutschland rät die Ständige Impfkommission (Stiko) unter anderem Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal zur Grippe-Impfung.