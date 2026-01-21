Notruf aus Paradies: Deutscher Chefarzt soll ungewöhnlichem Patienten helfen

Halle (Saale) - Normalerweise behandelt Dr. Henrik Liedtke als Chefarzt am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt menschliche Patienten. Zu Jahresbeginn erhielt er aber einen kuriosen Hilferuf, denn eine sehr beliebte und sehr alte Riesenschildkröte benötigte medizinische Unterstützung.

Dr. Henrik Liedtke ist Chefarzt und ehemaliger ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale). © Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara/Marco Warmuth

Die Aldabra-Riesenschildkröte George ist schätzungsweise 135 Jahre und auf der Insel Desroches ein Star. Das Tier gehört vermutlich zu den fünf ältesten lebenden Landtieren der Erde - ist ein inoffizielles Wahrzeichen der Insel, die zu den Seychellen im Indischen Ozean gehört.

George verletzte sich Anfang des Jahres auf unbekannte Weise und konnte sich nicht mehr bewegen, erklärte das Klinikum am Dienstag in einem Pressetext. Ohne Behandlung wäre das Tier gestorben.

Dr. Liedtke, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin, betreibt seit rund 30 Jahren mit einem Kollegen das Unternehmen "ResortDoc", das medizinische Zentren in aller Welt betreibt, die an Hotels angegliedert sind.

Ein auf den Seychellen eingesetzter Arzt kontaktierte den Chefarzt aus Halle und suchte die Hilfe für den Vierbeiner. "Die Schilderung des Kollegen machte den Ernst der Lage sofort deutlich. Riesenschildkröte George habe eine schwere Verletzung erlitten", erinnerte sich Liedtke.