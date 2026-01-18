Schon wieder Sirenen-Fehlalarm: Zweite Stadt in Sachsen-Anhalt im Fokus von Cyber-Hackern?
Von Dörthe Hein
Querfurt - Alarm ohne Gefahr erst in Halle und jetzt in Querfurt im Saalekreis: Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt zu unbeabsichtigtem Sirenenalarm.
Am Freitagabend habe es in Querfurt Sirenenalarm und Durchsagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Geprüft werde, ob an der Technik manipuliert wurde, das LKA sei nun zuständig.
Die Stadt Querfurt hatte über ihren WhatsApp-Kanal am Freitag mitgeteilt: "Bei den Lautsprecherdurchsagen in der Kernstadt am heutigen Abend handelte es sich um eine Fehlalarmierung."
Erst am vorvergangenen Samstag hatte es in Halle einen großflächigen Alarm gegeben: Alle betriebsfähigen Alarmsirenen im Stadtgebiet heulten auf und warnten in einer zehnminütigen Durchsage immer wieder vor einem angeblichen Amoklauf.
Die Stadt sprach danach von einem externen Angriff auf das System. Weder die Stadt noch das Land Sachsen-Anhalt oder der Bund hätten den Alarm ausgelöst.
Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa