Schon wieder Sirenen-Fehlalarm: Zweite Stadt in Sachsen-Anhalt im Fokus von Cyber-Hackern?

Querfurt - Alarm ohne Gefahr erst in Halle und jetzt in Querfurt im Saalekreis: Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt zu unbeabsichtigtem Sirenenalarm.

Erst in Halle - nun gab es in Querfurt einen Sirenen-Fehlalarm. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Am Freitagabend habe es in Querfurt Sirenenalarm und Durchsagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Geprüft werde, ob an der Technik manipuliert wurde, das LKA sei nun zuständig.

Die Stadt Querfurt hatte über ihren WhatsApp-Kanal am Freitag mitgeteilt: "Bei den Lautsprecherdurchsagen in der Kernstadt am heutigen Abend handelte es sich um eine Fehlalarmierung."

Erst am vorvergangenen Samstag hatte es in Halle einen großflächigen Alarm gegeben: Alle betriebsfähigen Alarmsirenen im Stadtgebiet heulten auf und warnten in einer zehnminütigen Durchsage immer wieder vor einem angeblichen Amoklauf.