Starker Rauch greift nach Kellerbränden auf Gebäude über: Sechs Menschen verletzt

Halle (Saale) - Sechs Menschen sind bei einem Kellerbrand in Halle (Saale) leicht verletzt worden. Zwei Keller eines Mehrfamilienhaus-Komplexes im Gebiet Heide-Nord hätten in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Rauch habe auf das gesamte Gebäude übergegriffen.

Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Bewohner zweier Hauseingänge mussten das Gebäude demnach verlassen. In dem Geschehen atmeten sechs von ihnen Rauchgas ein: Drei Männer im Alter von 25, 44 und 61 Jahren wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und zwei Frauen im Alter von 18 und 38 Jahren sowie ein 15-jähriges Mädchen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Zur Brandursache konnte die Polizei bisher keine Informationen geben.

Da die beiden Keller jedoch zu unterschiedlichen Hauseingängen gehörten, sie räumlich voneinander getrennt sind und ein Übergreifen des Feuers somit nicht möglich gewesen sei, lasse sich ein technischer Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Ermittlungen stünden jedoch noch aus.