Üble Tierquälerei im Schweinebetrieb aufgedeckt: Verbraucher haben trotzdem für gute Haltung extra bezahlt

Coswig/OT Köselitz - Lebende Ferkel werden auf den Boden geschlagen, ohne Narkose kastriert, erwachsene Schweine leben teilweise mit üblen Verletzungen in verdreckten Gehegen. Diese Beobachtungen machten Tierschutzaktivisten bei versteckten Recherchen in der Ferkelaufzucht "MADOMA GmbH" in Sachsen-Anhalt .

Aufnahmen der Tierschützer zeigen unter anderem, wie ein Mitarbeiter das verletzte Ferkel auf dem Gang seinem Schicksal überlässt. © Screenshot/Team Tierschutz gGmbH

Aktivisten der Tierrechtsorganisation "Team Tierschutz gGmbH" haben monatelang verdeckt recherchiert und in dem Betrieb gefilmt.

Die dort entstandenen Bilder schockieren auch Experten, wie Madeleine Martin, Landestierschutzbeauftragte in Hessen, bei "Exakt - Das Nachrichtenmagazin" vom MDR erklärte.

"Dass Mitarbeiter in dem Betrieb sich heute noch hinstellen und die Tiere gegen den Boden hauen, das finde ich zutiefst verstörend", sagte die Veterinärmedizinerin. "Wer das heute noch so macht, handelt aus Rohheit und ist aus meiner Sicht reif für den Staatsanwalt."

Was die Recherche noch schockierender macht, ist die Personalie, die hinter der Ferkelaufzucht steht. Dorit Nyenhuis, die Mitbetreiberin der Anlage ist, ist auch Fachausschussvorsitzende im Bereich Schwein des Bauernverbands Sachsen-Anhalt und ein Bindeglied zur Politik.

Der Verband teilte gegenüber TAG24 mit, dass die Aufnahmen von zuständigen Stellen sorgfältig geprüft und bewertet werden müssen.

Die Aufnahmen der Aktivisten zeigen, wie sie sterbende Ferkel ignoriert, unsachgemäß und schmerzhaft hochnimmt und tatenlos zusieht, wie ein Mitarbeiter die Tiere an der Schnauze hochzieht. Eine TAG24-Anfrage ließ Nyenhuis unbeantwortet.