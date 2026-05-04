Audi-Fahrer biegt ab und übersieht Motorräder: Zwei Biker schwer verletzt in Klinik

Kemberg - Bestes Ausflugswetter bot sich Motorradfahrern am Wochenende. Für zwei Biker nahm die Ausfahrt am Samstagnachmittag im Landkreis Wittenberg aber ein unschönes Ende, als sie in einen Unfall verwickelt wurden.

Bei dem Unfall wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Das Unglück ereignete sich gegen 15.59 Uhr auf der B2 in Kemberg auf Höhe der Kreuzung zur Schmiedeberger Straße, wie die Polizei am Montag berichtete.

Demnach war der Fahrer (30) eines Audi in Richtung Wittenberg unterwegs und habe an der grünen Ampel dort nach links abbiegen wollen.

"Dabei beachtete er nicht die Gruppe von Motorradfahrern, welche sich ebenfalls auf der B2 befanden, jedoch in Fahrtrichtung Leipzig", so ein Sprecher.

Der 59-jährige Fahrer einer Suzuki-Maschine krachte gegen das Auto und stürzte. Die dahinter fahrende Bikerin (48) versuchte mit ihrer Honda auszuweichen, konnte einen Sturz aber ebenfalls nicht verhindern.

Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hubschrauber kam zum Unfallort, außerdem die Feuerwehr.