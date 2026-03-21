Aus dem Traktor geschleudert: Mann stirbt nach Unfall im Harz
Güntersberge - Bei einem Unfall bei Güntersberge im Landkreis Harz ist am Samstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.
Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, handelte es sich dabei um einen 28-jährigen Fahrer eines Traktors.
Beim Befahren eines Privatgrundstücks sei das Gespann samt Anhänger auf einem abschüssigen Weg umgekippt.
Daraufhin soll der Mann aus seinem Führerhaus herausgeschleudert und unter das tonnenschwere Gefährt gelangt sein.
Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten dem 28-Jährigen jedoch nicht mehr helfen. Er verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch am Unfallort.
Die genaue Ursache des Unfalls und warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Traktor verlor, ist bisher noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa