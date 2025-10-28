Autofahrer baut Unfall auf der A36 - und fährt einfach weiter

Am Dienstagmorgen krachte es auf der A36 im Harz. Ein Unfallbeteiligter fuhr nach dem Zusammenprall einfach davon, obwohl jemand verletzt wurde.

Von Lena Schubert

Quedlinburg - Am Dienstagmorgen krachte es auf der A36 im Harz. Ein Unfallbeteiligter fuhr nach dem Verkehrsunfall einfach davon, obwohl jemand verletzt wurde.

Auf der A36 krachte es am Dienstagmorgen. (Symbolbild)
Auf der A36 krachte es am Dienstagmorgen. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Gegen 9.35 Uhr war ein 27 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW auf der Autobahn unterwegs, als ein bislang unbekanntes Auto an der Anschlussstelle Quedlinburg Mitte (Sachsen-Anhalt) auf die Straße auffuhr.

Der Wagen zog unvermittelt nach links, sodass der 27-Jährige eine Vollbremsung hinlegen musste. Dabei geriet der VW ins Schleudern und rammte einen Lkw.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Das unfallverursachende Auto fuhr einfach weiter.

Der VW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Lkw konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 039204/72291 entgegen.

