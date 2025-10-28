Autofahrer baut Unfall auf der A36 - und fährt einfach weiter

Quedlinburg - Am Dienstagmorgen krachte es auf der A36 im Harz . Ein Unfallbeteiligter fuhr nach dem Verkehrsunfall einfach davon, obwohl jemand verletzt wurde.

Auf der A36 krachte es am Dienstagmorgen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 9.35 Uhr war ein 27 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW auf der Autobahn unterwegs, als ein bislang unbekanntes Auto an der Anschlussstelle Quedlinburg Mitte (Sachsen-Anhalt) auf die Straße auffuhr.

Der Wagen zog unvermittelt nach links, sodass der 27-Jährige eine Vollbremsung hinlegen musste. Dabei geriet der VW ins Schleudern und rammte einen Lkw.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Das unfallverursachende Auto fuhr einfach weiter.