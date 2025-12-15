Tödlicher Unfall beim Zurücksetzen: Rentnerin (†85) stirbt in Klinik

Stendal - In Stendal hat sich am Montagmorgen ein tragisches Unglück ereignet. Eine Rentnerin wurde von einem Auto angefahren und tödlich verletzt.

Die Rentnerin (†85) erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Gegen etwa 8.55 Uhr erhielt das Polizeirevier Stendal die Information, dass eine 85-Jährige auf einem Gelände von einem Auto erfasst wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 76-jährige Fahrer eines VW rückwärts in eine Einfahrt in der Carl-Hagenbeck-Straße fahren.

Hierbei übersah er jedoch die Rentnerin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem Auto befand.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.