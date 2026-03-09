E-Bike-Fahrer von Mercedes erfasst: 28-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Bernburg (Saale) - Tragisches Unglück bei Bernburg ( Salzlandkreis ): Am Sonntagnachmittag wurde ein E-Bike-Fahrer von einem Auto erfasst. Der 28-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 28-jährige Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © 123RF/toa55

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.53 Uhr auf der Straße Vorwerk Zepzig in Richtung Peißen. Ersten Ermittlungen zufolge war hier ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer unterwegs.

Der Fahrer des E-Bikes befuhr zu diesem Zeitpunkt den Versorgungsweg kurz vor dem Ortsausgang. Plötzlich querte er jedoch die Fahrbahn.

Der Autofahrer schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Hierbei erlitt der 28-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, erklärte eine Polizeisprecherin.