Im Harz tut sich was: Das ist für den Brockenumbau 2026 geplant

Wernigerode - Die touristische Entwicklung des Brockens und des Harz soll im neuen Jahr richtig Fahrt aufnehmen.

Das Brockenhotel soll in 2026 umgebaut werden. © Matthias Bein/dpa

Das gelte nicht nur für den denkmalgeschützten Turm mit dem Brockenhotel und dem Restaurantbetrieb, die einen neuen Betreiber bekommen, sondern auch für die Harzer Schmalspurbahnen, die dringend sanierungsbedürftig sind und hohe finanzielle Defizite einfahren. In 2026 sollen bestenfalls bereits die ersten Umbaumaßnahmen losgehen.

Im Sommer hat der Landkreis Harz große Teile des Brockenplateaus gekauft. Damit liegen Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten direkt beim Kreis.

In dem ehemaligen Telekomgebäude soll ein neuer Veranstaltungs- und Tagungsraum entstehen. Kurz vor Weihnachten wurden dabei Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro von Bund und Land übergeben.

Der neue Saal soll ab 2028 geöffnet werden. Schon ein Jahr vorher will die Restaurantkette Timberjacks 2027 mit dem Betrieb der Gastronomie im Brockenrestaurant und dem Hotel beginnen.