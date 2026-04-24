Auto rast gegen Hauswand: 59-Jährige stirbt im Krankenhaus

Halle (Saale) - Eine 59-Jährige verstarb am heutigen Freitagabend infolge eines schweres Verkehrsunfalls in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt .

Die Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizeiinspektion am Nachmittag mitteilte, kam die Frau gegen 10.25 Uhr auf der Binnenhafenstraße von der Fahrbahn ab und krachte in eine Gebäudemauer.

Sie musste von Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie am Freitagabend ergänzend mitgeteilt wurde, ist die 59-Jährige im Krankenhaus verstorben. Ihre Angehörigen wurden bereits darüber informiert.

Es wird aktuell ausgeschlossen, dass Dritte an dem Unfall beteiligt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt die Frau einen medizinischen Unfall und verlor deswegen die Kontrolle über ihr Auto.