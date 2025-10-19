Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrerin hat Schutzengel an Bord

Allstedt - Am Samstagvormittag krachte es im Landkreis Mansfeld-Südharz: Eine junge Autofahrerin wurde bei einem Autounfall verletzt.

Eine Autofahrerin wurde im Landkreis Mansfeld-Südharz leicht verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 11.15 Uhr war eine 31 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen auf der L218 zwischen Allstedt und Mönchpfiffel (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf gerader Strecke links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Das Auto überschlug sich mehrmals auf dem angrenzenden Acker und blieb dort nach etwa 30 Metern liegen.

Die 31-Jährige muss einen Schutzengel an Bord gehabt haben, denn sie zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.