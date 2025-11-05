Autofahrer nach Frontalcrash schwer verletzt: B189 in der Altmark gesperrt
Groß Schwechten - Am Dienstagabend musste die B189 in der Altmark auf Höhe Groß Schwechten (Landkreis Stendal) komplett gesperrt werden.
Grund dafür war ein Unfall zwischen zwei Autos, teilte das Polizeirevier Stendal mit.
Um kurz nach 18 Uhr befuhr ein 71-Jähriger die dortige Bundesstraße und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.
Dabei stieß er mit dem Wagen einer 50-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Personen in ihren Autos eingeklemmt.
Erst Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten sie aus den Wracks befreien.
Beide Personen wurden mit schweren Verletzungen geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Die B189 musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten in Höhe Groß Schwechten für etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden.
