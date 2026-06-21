Wildschweinrotte kreuzt Straße: Biker kracht hinein und verletzt sich schwer

Wilsleben - Auf der Landstraße zwischen Wilsleben und Neu Königsaue ( Salzlandkreis ) ist am Freitagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Trotz einer Notbremsung konnte der Motorradfahrer eine Kollision mit einem der Wildschweine nicht mehr verhindern. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Sonntag mitteilte, krachte der 59 Jahre alte Fahrer in ein Wildschwein.

Dieses soll gegen 13.10 Uhr zusammen mit einer Rotte plötzlich über die Straße gerannt sein, während der Biker in Richtung Neu Königsaue unterwegs war.

Der 59-Jährige versucht noch, rechtzeitig zum Stehen zu kommen, konnte die Kollision mit einem der Tiere jedoch nicht mehr verhindern.

Daraufhin stürzte der Mann von seiner Maschine. Das Motorrad kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten und leistete dem Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Der 59-Jährige verletzte sich dabei schwer. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Halle geflogen.