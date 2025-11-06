Arbeiten in Kellergewölbe enden tödlich: Einstürzende Decke begräbt Mann unter sich
Bad Schmiedeberg - Tragischer Unfall im Landkreis Wittenberg: Bei Arbeiten im Keller eines historischen Gebäudes ist eine Decke eingestürzt und hat einen Mann unter sich begraben.
Das Unglück geschah am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr in Reinharz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, wie Polizeisprecher Robin Schönherr am Nachmittag erklärte.
Demnach haben im Kellerbereich Sanierungsarbeiten stattgefunden, als plötzlich Teile der Gewölbedecke hinabgestürzt seien. Ein Bauarbeiter wurde von den Trümmern verschüttet.
Der aus dem Libanon stammende 36-Jährige konnte von Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.
Was genau das Unglück verursacht hat, muss jetzt ermittelt werden.
"Neben der Kriminalpolizei sind auch die Gewerbeaufsicht, das Bauamt und der Verbraucherschutz in die weiteren Ermittlungen eingebunden", so Schönherr.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Feuerwehren der Stadt Kemberg