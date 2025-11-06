Arbeiten in Kellergewölbe enden tödlich: Einstürzende Decke begräbt Mann unter sich

Bad Schmiedeberg - Tragischer Unfall im Landkreis Wittenberg: Bei Arbeiten im Keller eines historischen Gebäudes ist eine Decke eingestürzt und hat einen Mann unter sich begraben.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © Facebook/Feuerwehren der Stadt Kemberg

Das Unglück geschah am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr in Reinharz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, wie Polizeisprecher Robin Schönherr am Nachmittag erklärte.

Demnach haben im Kellerbereich Sanierungsarbeiten stattgefunden, als plötzlich Teile der Gewölbedecke hinabgestürzt seien. Ein Bauarbeiter wurde von den Trümmern verschüttet.

Der aus dem Libanon stammende 36-Jährige konnte von Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Was genau das Unglück verursacht hat, muss jetzt ermittelt werden.