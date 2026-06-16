Bagger beschädigt Oberleitung: Stromabnehmer bei IC und RE abgerissen

Schönebeck - Ein beschädigter Oberleitungsdraht hat am Montagmittag für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr bei Schönebeck ( Salzlandkreis ) gesorgt.

Rund 20 Fahrgäste eines Intercity sind am Montag in der Nähe von Schönebeck gestrandet. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, mussten zwei Züge auf freier Strecke stoppen. Dadurch saßen zahlreiche Reisende vorübergehend fest.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.45 Uhr von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über einen Oberleitungsschaden informiert. Vor Ort fanden die Beamten einen Intercity und einen Regionalexpress vor, die ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Baggerfahrer bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe der Gleise einen Spanndraht der Oberleitung beschädigt haben, die daraufhin riss.

Die beiden vorbeifahrenden Züge passierten die beschädigte Stelle, wodurch an beiden Triebwagen die Stromabnehmer abgerissen wurden.

Der betroffene Streckenabschnitt wurde daraufhin gesperrt und durch die Deutsche Bahn geerdet.