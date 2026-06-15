Kreuzungs-Crash bei Magdeburg: Mercedes kracht in Polizeistation
Burg - Am Sonntagabend krachte es schwer im Jerichower Land: Zwei Personen wurden durch einen Autounfall verletzt.
Gegen 18.20 Uhr war ein 20-jähriger Syrer mit seinem VW auf der Bahnhofstraße in Burg bei Magdeburg unterwegs.
Zeitgleich fuhr eine 49-jährige Deutsche mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz auf die Straße auf, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Die beiden Autos krachten ineinander, die genaue Unfallursache konnte noch nicht geklärt werden.
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mercedes über eine Grünfläche und gegen die Fassade des Polizeireviers Jerichower Land geschleudert.
Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Crash leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl an den beiden Autos, der Grünfläche und dem Polizeigebäude entstand Sachschaden.
Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufendes Benzin zu beseitigen. Der VW und der Mercedes wurden abgeschleppt.
Der Unfall passierte ganz in der Nähe des Burger Rolandfestes. Die Polizei betont jedoch, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Besucher bestand.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Burg