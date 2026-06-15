Unfall in der Börde: Auto überschlägt sich, drei Personen verletzt
Wolmirstedt - Am Sonntagnachmittag wurden drei Menschen bei einem Unfall in Wolmirstedt (Landkreis Börde) verletzt.
Ersten Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Wolmirstedt zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 14.41 über den Crash auf der B189 an der Abfahrt Wolmirstedt Nord informiert.
Hier soll sich ein Auto überschlagen haben. Zunächst wurde gemeldet, dass mehrere Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden.
Vor Ort konnten die Kameraden der Feuerwehr den verunfallten Wagen feststellen. Alle Insassen hatten sich jedoch bereits selbstständig befreit.
Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Mose hatten sich zudem umgehend um die Erstversorgung der Verletzten gekümmert. Wie schwer die betroffenen Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.
Informationen zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.
Der Unfallwagen wurde gesichert und die Batterie vorsorglich abgeklemmt. Für den Einsatz musste die Bundesstraße 189 zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wolmirstedt