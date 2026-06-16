Sekundenschlaf! Paket-Lkw baut Unfall auf der A36

Hoym - Am Dienstagmorgen krachte es auf der A36 im Salzlandkreis! Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Ein Lkw ist am Morgen von der A36 abgekommen. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 8 Uhr war der 33-jährige Fahrer mit seinem Gespann auf der Autobahn in Richtung Bernburg unterwegs, als er die Kontrolle verlor.

Nahe der Ortschaft Hoym (Sachsen-Anhalt) kam der Lkw von der Straße ab, durchfuhr einen Grünstreifen und kippte seitlich in den Straßengraben. Der Schlepper war mit Paketen beladen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 33-Jährige zuvor in Sekundenschlaf gefallen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Allerdings stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme auch Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest reagierte positiv.

Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo dann auch eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde.