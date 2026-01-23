Blaulicht-Einsatz endet mit Crash: Krankenwagen kollidiert mit Ford
Wernigerode - In Wernigerode (Harz) ist am Donnerstagnachmittag ein Ford mit einem Krankenwagen zusammengestoßen. Die Beteiligten kamen zum Glück mit einem Schrecken davon.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr im Altstadtkreisel auf der Kreuzung der Bahnhofstraße/Schlachthofstraße.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Krankenwagen-Fahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Alte Poststraße mit eingeschaltetem Blaulicht. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sich die junge Sanitäterin vorsichtig an den dortigen Kreuzungsbereich herantasten.
Dennoch kollidierte sie mit einem von rechts kommenden 77-jährigen Ford-Fahrer, dessen Ampel Grün zeigte, erklärte die Polizei.
Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich glücklicherweise kein Patient im Rettungswagen. Alle Unfallbeteiligten kamen zudem mit einem Schrecken davon.
Am Rettungswagen ist ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und am Ford in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden.
