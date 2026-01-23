Blaulicht-Einsatz endet mit Crash: Krankenwagen kollidiert mit Ford

Wernigerode - In Wernigerode ( Harz ) ist am Donnerstagnachmittag ein Ford mit einem Krankenwagen zusammengestoßen. Die Beteiligten kamen zum Glück mit einem Schrecken davon.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Im Bild: Der verunfallte Ford. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr im Altstadtkreisel auf der Kreuzung der Bahnhofstraße/Schlachthofstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Krankenwagen-Fahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Alte Poststraße mit eingeschaltetem Blaulicht. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sich die junge Sanitäterin vorsichtig an den dortigen Kreuzungsbereich herantasten.

Dennoch kollidierte sie mit einem von rechts kommenden 77-jährigen Ford-Fahrer, dessen Ampel Grün zeigte, erklärte die Polizei.