Corvette kracht in Gegenverkehr: Fahrer muss aus Wrack befreit werden

Schernikau - Am Donnerstag sind auf der Landstraße zwischen Uenglingen und Steinfeld in Höhe Schernikau ( Landkreis Stendal ) drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Alle drei Insassen mussten durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 62-jähriger Corvette-Fahrer war auf der L15 gegen 16.20 Uhr in Richtung Stendal unterwegs. Auf Höhe des Dorfes Schernikau wollte er ein anderes Auto überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über den PS-starken Wagen.

Es folgte ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda einer 55-Jährigen.

Der Corvette-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte konnten ihn wenig später befreien.

Bei dem Unfall habe er sich schwere Verletzungen zugezogen, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Aus diesem Grund ging es für ihn mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus.

Auch die 55-jährige Fahrerin des Skoda erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ihre 63 Jahre alte Beifahrerin habe nur leichte Verletzungen davongetragen, hieß es.

Auch für sie ging es nach ersten Hilfsmaßnahmen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.