Dacia kracht frontal in Lkw: Frau (†68) stirbt neben Enkelin

Wanzleben - Auf der Landstraße zwischen Wanzleben und Schleibnitz ( Landkreis Börde ) ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen.

Zwischen Wanzleben und Schleibnitz verlor am Dienstagnachmittag eine Frau ihr Leben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Grund war ein Unfall, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Gegen 14.30 Uhr war die 68-Jährige mit ihrem Dacia von Wanzleben kommend in Richtung Schleibnitz unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang sei sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Zur gleichen Zeit kam ihr ein Lastwagen entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers krachten beide ineinander. Auch ein hinter dem Dacia fahrender Skoda war an der Kollision beteiligt.

Die 68-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Erst hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr waren in der Lage, sie zu befreien. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Mit ihr ihm Auto saß auch die 13-jährige Enkeltochter. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw- und der Skoda-Fahrer blieben hingegen unverletzt.