Dacia übersieht Audi: Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stendal - Auf einer Brücke zwischen Dahlen und Stendal ( Sachsen-Anhalt ) hat es am Samstagmorgen mächtig gekracht. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin schwer verletzt.

Die Strecke musste nach dem Unfall etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. © Polizeirevier Stendal

Gegen 8.51 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Dacia die B189 aus Richtung Stendal und wollte nach Angaben der Polizei auf der Brücke kurz vor Dahlen nach links auf die B188 abfahren.

Dabei übersah er den Audi eines 68-Jährigen, welcher die B189 aus Richtung Dahlen in Richtung Stendal befuhr.

Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Crash wurden beide Fahrer leicht verletzt. Eine 49-jährige Beifahrerin im Dacia wurde jedoch im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Sie wurde durch die Freiwillige Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.