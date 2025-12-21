Dacia übersieht Audi: Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Vorfahrt missachtet: Bei einem Unfall in Stendal wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Auf einer Brücke zwischen Dahlen und Stendal (Sachsen-Anhalt) hat es am Samstagmorgen mächtig gekracht. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin schwer verletzt.

Die Strecke musste nach dem Unfall etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.
Die Strecke musste nach dem Unfall etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 8.51 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Dacia die B189 aus Richtung Stendal und wollte nach Angaben der Polizei auf der Brücke kurz vor Dahlen nach links auf die B188 abfahren.

Dabei übersah er den Audi eines 68-Jährigen, welcher die B189 aus Richtung Dahlen in Richtung Stendal befuhr.

Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Crash wurden beide Fahrer leicht verletzt. Eine 49-jährige Beifahrerin im Dacia wurde jedoch im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Sie wurde durch die Freiwillige Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Eine Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.
Eine Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn musste im Anschluss durch einen Fachbetrieb gereinigt werden. Es bestand eine Vollsperrung für einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Stunden.

Titelfoto: Polizeirevier Stendal

