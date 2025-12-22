Dichter Nebel führt zu Unfall: Ford kollidiert mit Baum, Fahrer verletzt
Oberharz am Brocken - Im Ortsteil Elbingerode (Landkreis Harz) ist am Montagmorgen ein 61-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. Sein Auto war gegen einen Baum geprallt.
Der Mann war nach Angaben des Polizeireviers Harz bei dichtem Nebel auf der Kreisstraße 1347 zwischen Heimburg und der B242 unterwegs.
Etwa 500 Meter vor dem Einmündungsbereich zur Bundesstraße kam der Ford aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.
Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jährige Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt, erklärte die Polizei.
Rettungskräfte konnten den Mann noch vor Ort medizinisch versorgen.
Das Auto und der Baum wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz