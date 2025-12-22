Dichter Nebel führt zu Unfall: Ford kollidiert mit Baum, Fahrer verletzt

Oberharz am Brocken - Im Ortsteil Elbingerode ( Landkreis Harz ) ist am Montagmorgen ein 61-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. Sein Auto war gegen einen Baum geprallt.

Der Ford wurde bei dem Crash stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Der Mann war nach Angaben des Polizeireviers Harz bei dichtem Nebel auf der Kreisstraße 1347 zwischen Heimburg und der B242 unterwegs.

Etwa 500 Meter vor dem Einmündungsbereich zur Bundesstraße kam der Ford aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jährige Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt, erklärte die Polizei.