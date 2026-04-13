Erst aufgefahren, dann gegen Baum gekracht: Fahrerin schwer verletzt

Aschersleben - Auf einer Bundesstraße zwischen Aschersleben und Winningen ( Salzlandkreis ) ist eine Autofahrerin am Montagmorgen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Die Bundesstraße 180 musste nach dem Unfall zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge musste eine vorausfahrende Fahrzeugführerin verkehrsbedingt auf der B180 bremsen.

Die später schwerverletzte Fahrerin des nachfolgenden Wagens bemerkte dies jedoch zu spät und kollidierte erst mit dem stehenden Fahrzeug und anschließend mit einem Baum am Straßenrand.

Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen. Die Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.