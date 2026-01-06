Kurzer Spaß im Schnee: Autofahrer landet beim Driften auf dem Dach

Stendal - Ein Autofreak wollte im altmärkischen Stendal am Montagnachmittag das anhaltende Winterwetter ausnutzen und ist dabei sprichwörtlich auf die Nase gefallen.

Polizisten stellten den Führerschein des Hobby-Drifters sicher. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, habe der 35-Jährige mit seinem Ford in der Straße Alter Ziegeleiweg Drifts auf glatter Fahrbahn durchgeführt.

Dabei sei er gegen einen Bordstein gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Wagen anschließend von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Hinzu gerufene Beamte hatten schnell die Vermutung, dass der Fahrer zuvor Alkohol getrunken haben könnte.

Der Mann musste sich wenig später einer Blutentnahme unterziehen und sich demnächst einem Strafverfahren stellen.