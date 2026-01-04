Seat landet kopfüber in Bach: Fahrerin hat Schutzengel an Bord

Königerode - Am Sonntagvormittag rauschte im Landkreis Harz ein Kleinwagen von der Straße und in einen Bach. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück.

Im Harz hat sich ein Seat überschlagen und ist in einem Bach gelandet. © Polizeirevier Harz

Die 33-Jährige war mit ihrem Seat zwischen Königerode und Schielo (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als sie in einer Linkskurve plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Der Seat rutschte einen Hang hinab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Bach "Eine" liegen, teilte das Polizeirevier Harz mit.



Die Autofahrerin wurde durch den Unfall im Inneren des Unfallwracks eingesperrt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden.

Wie durch ein Wunder konnte die 33-Jährige komplett unverletzt aus dem Seat geborgen werden.