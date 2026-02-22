Tödliches Zugunglück: 20-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß im Krankenhaus

Bernburg - In Bernburg ( Salzlandkreis ) ist es am Samstagabend zu einem tragischen Zugunglück gekommen. Ein 20-Jähriger hat dabei sein Leben verloren.

Trotz einer Gefahrenbremsung wurde der 20-Jährige vom Zug erfasst. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Beamten ermitteln derzeit in alle Richtungen, nachdem ein 20-Jähriger von einem Zug erfasst wurde und später verstarb, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Lokführer hatte vor dem Unfall bemerkt, dass sich eine Person in der Nähe der Gleise bewegte. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung kam es im Bereich Thomas-Müntzer-Straße/Knoblochstraße zum Zusammenstoß mit dem jungen Mann.

Ersten Ermittlungen zufolge gebe es keine Anzeichen dafür, dass es sich bei dem traurigen Unglück um einen Suizid handelt, hieß es weiter.

Bei dem Crash wurde der 20-Jährige schwer verletzt. Im Laufe der Nacht verstarb er jedoch im Krankenhaus.