Motorrad kracht in Graben: Zwei Menschen bei Unfall in der Altmark verletzt

Letzlingen - Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem Unfall auf der B71 in der Altmark schwer verletzt worden. Auch seine Beifahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Personen auf dem Motorrad haben sich bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Salzwedel war der 38-Jährige gemeinsam mit seiner 20 Jahre alten Mitfahrerin auf einer Suzuki aus Richtung Born in Richtung Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang setzte der Fahrer zum Überholen an. Nach dem Einscheren geriet das Motorrad jedoch zu weit nach rechts.

Die Maschine überquerte den Grünstreifen und krachte in einen Straßengraben.

Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.