Fahrradfahrerin sorgt für Unfall mit Pferdekutsche: Polizei sucht Zeugen

Wernigerode - Bereits vor zwei Wochen sorgte eine Radlerin für einen Unfall mit einer Pferdekutsche im Landkreis Harz . Jetzt sucht die Polizei Zeugen .

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einer Pferdekutsche nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/azalia

Am 12. April war eine bislang unbekannte Frau mit einem E-Bike auf einem Waldweg nahe der Zillierbachtalsperre in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hielt dort eine Pferdekutsche.

Aufgrund der E-Bike-Geräusche und der schnellen Geschwindigkeit, mit der die Frau an der Kutsche vorbeifuhr, wurden die Pferde aufgescheucht. Die Unfallverursacherin fuhr allerdings einfach weiter.

Der 25-jährige Kutscher, der neben dem Gefährt stand, versuchte noch, die Tiere mit dem Zaumzeug zu halten, aber es riss letztendlich.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, stürzte der junge Mann und sein Bein wurde vom Vorderrad des Gespanns überrollt. Er wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Kutsche entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.