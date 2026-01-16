Fahrt endet an Baum: Zwei Verletzte bei Unfall in Möckern

Möckern - Bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Nähe von Möckern ( Landkreis Jerichower Land ) sind zwei Menschen in ihrem Auto verletzt worden.

Beide Insassen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. © Polizeirevier Jerichower Land

Als die 53-jährige Fahrerin gegen 7.13 Uhr mit ihrem Wagen die Kreisstraße zwischen Hohenziatz und Möckern befuhr, verlor sie plötzlich die Kontrolle, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Dabei kam sie nach links von der Straße ab. Ihre Fahrt endete kurz darauf an einem Baum.

Sie und ihr Beifahrer wurden dabei verletzt.

Zur weiteren Behandlung wurden sie mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.