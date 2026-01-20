Flugzeug crasht auf Landeplatz: Zwei Passagiere verletzt

Gardelegen - Am Dienstagmittag ist auf einem Flugplatz im Norden Sachsen-Anhalts ein Leichtflugzeug zu Boden gegangen. Zwei Personen wurden verletzt.

In Gardelegen ist ein Leichtflugzeug abgestürzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Dienstagabend auf TAG24-Anfrage bestätigte, sei das Ultraleichtflugzeug gegen 12.20 Uhr auf dem Flugplatz in der Weteritzer Landstraße in Gardelegen abgestürzt.

Insgesamt 24 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber war unterwegs.

Die Maschine war mit zwei Passagieren im Alter von 46 und 52 Jahren besetzt, die durch den Sturz verletzt wurden.

Über die Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben; die Betroffenen wurden ins Krankenhaus gebracht.