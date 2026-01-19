Tradition trifft Zukunft: Das zeigt Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche in Berlin

Berlin/Magdeburg - Die Grüne Woche in Berlin feiert in diesen Tagen ihr 100. Bestehen. Traditionell präsentiert sich dabei jedes Bundesland mit einem eigenen Messeauftritt. Sachsen-Anhalt hat direkt eine ganze Messehalle für sich allein.

Sachsen-Anhalt und seine Unternehmen präsentieren sich auf der Grünen Woche in Halle 23b. © Robert Lilge/TAG24

Das mitteldeutsche Bundesland mit etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern präsentiert sich noch bis zum 25. Januar auf dem Berliner Messegelände in Halle 23b.

Am Sonntag herrschte dort dichtes Gedränge zwischen den Ständen zahlreicher Firmen, Hersteller, Hochschulen und Regionen mit unterschiedlichen Produkten, Innovationen und Angeboten.

Gleichzeitig mit der Messe feiern ebenso drei Marken aus dem geschichtsträchtigen Land ihr rundes Jubiläum.

So gibt es den Keks- und Süßwarenhersteller Wikana aus der Lutherstadt Wittenberg seit nunmehr 120 Jahren. Die Weißenfelser Handelsgesellschaft wird 70 Jahre alt und auch in Freyburg an der Unstrut ist man mit "Rotkäppchen" stolz auf 170 Jahre Sekttradition.

Dennoch konnten sich viele Besucher nicht entscheiden, welche Produkte sie zuerst probieren oder direkt nach Hause mitnehmen wollten.