Unglückliches Wendemanöver: Zwei Personen bei Crash teils schwer verletzt

Harbke - Bei Harbke in der Börde ( Sachsen-Anhalt ) wurden am Montagabend bei einem Unfall zwei Menschen zum Teil schwer verletzt.

An beiden Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Der Crash ereignete sich laut dem Polizeirevier Börde auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 30-Jähriger hier mit seinem VW in einer Feldeinfahrt wenden.

Beim Wenden soll es dann jedoch zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 56-Jährigen gekommen sein, die aus der entgegengesetzten Richtung kam.

Der 30-Jährige habe beim Wenden den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend beachtet, so eine Sprecherin der Polizei.