Unglückliches Wendemanöver: Zwei Personen bei Crash teils schwer verletzt
Harbke - Bei Harbke in der Börde (Sachsen-Anhalt) wurden am Montagabend bei einem Unfall zwei Menschen zum Teil schwer verletzt.
Der Crash ereignete sich laut dem Polizeirevier Börde auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf.
Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 30-Jähriger hier mit seinem VW in einer Feldeinfahrt wenden.
Beim Wenden soll es dann jedoch zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 56-Jährigen gekommen sein, die aus der entgegengesetzten Richtung kam.
Der 30-Jährige habe beim Wenden den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend beachtet, so eine Sprecherin der Polizei.
Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Dacia-Fahrerin blieb nicht unverletzt und kam in eine Klinik.
An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Titelfoto: 123RF/angelarohde