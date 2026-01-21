Unglückliches Wendemanöver: Zwei Personen bei Crash teils schwer verletzt

Im Landkreis Börde wurden am Montag zwei Personen bei einem Unfall teils schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Harbke - Bei Harbke in der Börde (Sachsen-Anhalt) wurden am Montagabend bei einem Unfall zwei Menschen zum Teil schwer verletzt.

An beiden Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (Symbolfoto)
An beiden Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (Symbolfoto)  © 123RF/angelarohde

Der Crash ereignete sich laut dem Polizeirevier Börde auf der Kreisstraße zwischen Harbke und Sommersdorf.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 30-Jähriger hier mit seinem VW in einer Feldeinfahrt wenden.

Beim Wenden soll es dann jedoch zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 56-Jährigen gekommen sein, die aus der entgegengesetzten Richtung kam.

Notruf aus Paradies: Deutscher Chefarzt soll ungewöhnlichem Patienten helfen
Sachsen-Anhalt Notruf aus Paradies: Deutscher Chefarzt soll ungewöhnlichem Patienten helfen

Der 30-Jährige habe beim Wenden den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend beachtet, so eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Dacia-Fahrerin blieb nicht unverletzt und kam in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Titelfoto: 123RF/angelarohde

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: