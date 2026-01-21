VW überschlägt sich mehrfach: Fahrer bewusstlos geborgen

Bernburg - Schwerer Unfall im Salzlandkreis: Am Mittwochvormittag wurde ein Autofahrer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Salzlandkreis ist ein VW von der Straße abgekommen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bernburg

Gegen 11.45 Uhr war ein 65 Jahre alter Autofahrer in seinem VW Caddy auf der L65 zwischen Altenburg und Bernburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der VW rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach, bevor er am Straßenrand liegen blieb.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, musste der Autofahrer von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack geborgen werden.

Zu diesem Zeitpunkt war er bewusstlos. Er wurde noch vor Ort erstversorgt, dann ins Klinikum Bernburg und anschließend mit dem Hubschrauber nach Halle gebracht.