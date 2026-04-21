Frau während Busfahrt im Südharz schwer verletzt

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Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde am Dienstagnachmittag eine Frau während einer Busfahrt schwer verletzt.

Von Lena Schubert

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde am Dienstagnachmittag eine Frau während einer Busfahrt schwer verletzt.

In Sangerhausen wurde eine Frau während einer Busfahrt verletzt. (Symbolbild)
In Sangerhausen wurde eine Frau während einer Busfahrt verletzt. (Symbolbild)  © 123rf/olegdoroshin

Gegen 14 Uhr saß die Passagierin in einem Bus, der zu diesem Zeitpunkt den Kaltenborner Weg in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) befuhr.

Im Bereich eines dortigen Bussteigs musste der Wagen plötzlich eine Vollbremsung hinlegen.

Auf Nachfrage von TAG24 konnte sich das Polizeirevier Mansfeld-Südharz bislang noch nicht zur Ursache äußern.

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Durch den plötzlichen Halt fiel die Frau von ihrem Platz und stürzte gegen ein Geländer im Bus.

Die Passagierin zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Titelfoto: 123rf/olegdoroshin

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