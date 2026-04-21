Frau während Busfahrt im Südharz schwer verletzt

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde am Dienstagnachmittag eine Frau während einer Busfahrt schwer verletzt.

In Sangerhausen wurde eine Frau während einer Busfahrt verletzt. (Symbolbild) © 123rf/olegdoroshin

Gegen 14 Uhr saß die Passagierin in einem Bus, der zu diesem Zeitpunkt den Kaltenborner Weg in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) befuhr.

Im Bereich eines dortigen Bussteigs musste der Wagen plötzlich eine Vollbremsung hinlegen.

Auf Nachfrage von TAG24 konnte sich das Polizeirevier Mansfeld-Südharz bislang noch nicht zur Ursache äußern.

Durch den plötzlichen Halt fiel die Frau von ihrem Platz und stürzte gegen ein Geländer im Bus.