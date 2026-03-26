Frontal-Crash im Gegenverkehr: Vier Menschen schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag krachte es im Salzlandkreis: Eine Autofahrerin war in den Gegenverkehr geraten.

Von Lena Schubert

Groß Rosenburg - Am Mittwochnachmittag krachte es im Salzlandkreis: Eine Autofahrerin war in den Gegenverkehr geraten.

Im Salzlandkreis kam es zu einem Frontal-Unfall.
Im Salzlandkreis kam es zu einem Frontal-Unfall.  © Polizeirevier Salzlandkreis

Nach ersten Erkenntnissen war die 66 Jahre alte Autofahrerin auf der K1243 zwischen Groß Rosenburg und Breitenhagen (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Vermutlich verlor sie dann in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen, gelangte in den Gegenverkehr und krachte dort frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

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Aufgrund der schweren Verletzungen konnten die Beteiligten noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Die beiden beteiligten Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis

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