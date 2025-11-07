Frontal-Crash im Harz: Zwei Fahrer schwer verletzt

Harzgerode - Am frühen Freitagmorgen krachte es im Landkreis Harz : Bei einem Verkehrsunfall wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall im Harz. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 7.45 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW auf der B242 zwischen Königerode und Harzgerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der VW geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Mazda eines 54-jährigen Autofahrers zusammenkrachte, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Beide Autos drehten sich um die eigene Achse und kamen erst im Straßengraben zum Stehen.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird ermittelt.

Sowohl der Unfallverursacher als auch der Mazda-Fahrer wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.